يورجن كلوب عن مواجهة مانشستر يونايتد: إنها مباراة الأسبوع ولكن

أبرز ما جاء في المؤتمر الخاص بمواجهة مانشستر يونايتد أمام ليفربول على لسان يورجن كلوب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول حول مواجهة مانشستر يونايتد واصفًا إياها بمواجهة الأسبوع.

وسيستيضف مانشستر يونايتد غريمه ليفربول الأحد المقبل على ملعب أولد ترافورد في قمة مواجهات الأسبوع السابع والعشرين من البريميرليج.

وحول المباراة قال كلوب: "إنها ستكون مواجهة الأسبوع، ولكن يجب ألا ننسى المواجهات الأخرى أمام واتفورد وإيفرتون نظرًا لأنها ستكون مصيرية هي الأخرى"

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وحول نتائج ديسمبر أضاف: "يجب أن ننسى كل ما حدث سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، فقط نتعلم منه الدروس ومن ثم ننظر إلى ما هو قادم"

وتطرق إلى تاريخ المواجهة حيث أشار إلى أن المباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول تكتسب أبعادًا خاصة بعيدًا عن أية حسابات خاصة بالترتيب أو المنافسة.

وتابع: "سنحاول الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، سواء أمام مانشستر يونايتد أو في المواجهات الأخرى التي تتنظرنا"

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واختتم كلوب مؤتمره بالحديث حول فابينيو، حيث ترك الأمور مفتوحة أمام مشاركته أمام الشياطين الحمر دون أن يعطي جوابًا نهائيًا.