يورجن كلوب وتاريخ من الحرب الكلامية مع بايرن ميونيخ!

مباراة قوية منتظرة بين الطرفين مساء اليوم في دوري الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد يورجن كلوب لقيادة ليفربول مساء اليوم لمواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو اللقاء الذي يُعيد للأذهان ذكريات الحرب الشرسة بين المدرب والعملاق البافاري خلال سنوات عمله مع بوروسيا دورتموند.

وكان كلوب قد بدأ مسيرته مع بوروسيا دورتموند موسم 2008-2009 ليبني فريقًا شابًا تمكن به من الفوز بالدوري الألماني موسمي 2010-2011 و2011-2012 قبل أن يصل نهائي دوري الأبطال في الموسم التالي ويخسره أمام بايرن ميونيخ 2-1 بهدف قاتل من آرين روبين.

المدرب وخلال عمله مع دورتموند فقد اثنين من أبرز نجومه لصالح الفريق البافاري، ماريو جوتزه صيف 2013 وروبرت ليفاندوفسكي صيف 2014، وقد صب ذلك المزيد من البنزين على النار المشتعلة بين الطرفين.

تاريخ مهم من التصريحات التي تحمل انتقادات لاذعة للبايرن خرجت من فم كلوب، تلك أبرزها ..

عن المنافسة مع بايرن ميونيخ في ألمانيا خاصة بعد تعاقدهم مع بيب جوارديولا عام 2013، قال مدرب ليفربول الحالي "لدينا قوس وسهم، وإن استخدمناهم بدقة، نستطيع إصابة الهدف. المشكلة فقط أن بايرن يمتلك بازوكا، مما يعني أن فرصة إصابتهم للهدف أعلى بوضوح، لكن للعلم، روبين هود كان ناجحًا أيضًا".

وعن انتقال جوتزه للبافاري بقيمة الشرط الجزائي في عقده وإعلان ذلك قبل لقاء دورتموند مع ريال مدريد في نصف نهائي الأبطال موسم 2012-2013، قال كلوب "هو يُغادر لأنه مفضل لجوارديولا، إن كان هناك خطأ ما، فهو خطأي. لا أستطيع أن أجعل نفسي أقصر وأتعلم الإسبانية".

قال أيضًا عن تلك الواقعة "كان يُمكن أن يكون التوقيت أفضل من هذا، لقد علمت أن الأمر أعلن مساء أمس، كنت أعلم به منذ اليوم التالي لمباراة ملقة في دوري الأبطال. أستطيع القول الآن أن الوقت يُعالج كل شيء، سيستغرق وقتًا. تلك الأخبار ليست جيدة بالنسبة لنا، والتوقيت أيضًا لم يكن مثاليًا. أي شخص يستطيع أن يُحلل سبب خروج تلك الأخبار الآن، لكنها خرجت".

وعن فقدان نجوم دورتموند، قال كلوب "لقد حصلت في الحياة على أكثر مما كان مفترض أن أفعل، العائلة والمال وكرة القدم. لا أحد من أساتذتي ووالدي يُصدق حتى أن هذا قد يحدث لي. لذا كيف يُمكن أن تفسد تلك الحياة المثالية لمجرد أنهم يأخذون نجومنا؟".

المدرب خاض حربًا مع ماتياس زامر المدير الرياضي للبايرن عقب نهائي دوري الأبطال 2013، إذ قال "لا أعلم ما دور زامر في إنجازات بايرن ميونيخ، هو لم يُساهم أبدًا في نجاحات الفريق ويجب أن يعتبر نفسه محظوظًا لوجوده في هذا المنصب".

التصريح الأقوى ضد بايرن كان عن سياستهم في سوق الانتقالات والتي تتلخص في شراء النجوم الجاهزة من الفرق المنافسة، قال كلوب "هم حاليًا مثل الصينيين في عالم التجارة والأعمال، ينظرون لما يفعله الآخرون ويقلدونه! الفارق أنه بوجود مال أكثر".

الصراع سيتواصل مساء اليوم رغم قول كلوب مؤخرًا أن كل تلك التصريحات والمعارك الكلامية كانت جزءً من الماضي وانتهت الآن، ورغم أنه يبقى دومًا من المرشحين لتدريب بايرن ميونيخ خاصة مع إعجاب هونيس الهائل به.