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من يشجع يورجن كلوب في الكلاسيكو؟

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أدلى مدرب منتخب ألمانيا يورجن كلوب، بدلوه في الجدل الأزلي بين قطبي الكرة الإسبانية، قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، حيث كشف المدرب السابق لليفربول عن الفريق الذي يدعمه حاليًا للفوز في كامب نو، مستعيدًا مشاعره التاريخية تجاه هذه المنافسة.

كلوب يكشف عن ولائه في الكلاسيكو

أكد كلوب أنه سيتابع المواجهة القوية المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، وخلال استراحة مباراة بايرن ميونخ أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا، أوضح مدرب ألمانيا أن هذه المواجهة كانت حاضرة باستمرار طوال مسيرته في عالم كرة القدم.

ورغم تغير موازين القوى في الكرة الإسبانية، لا يزال كلوب مهتمًا بشدة بهذه المنافسة، كما أنه سيتابع عن كثب المهاجم الألماني كريم أديمي، مشيدًا بالتطور اللافت الذي شهده مستوى نجم برشلونة خلال الأسابيع الأخيرة.

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مواقف من الماضي ومفضلون في الحاضر

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واعترف المدرب السابق لليفربول بأن ضخامة هذه المنافسة تجعله لا يفوّتها أبدًا، موضحًا: "بالطبع سأشاهد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، لقد شاهدت هذه المباراة في كل مرحلة من مراحل حياتي"، وفقاً لما نقله Bulinews.

وعند حديثه عن ولاءاته التاريخية، كان مدرب ألمانيا صريحًا بشأن سبب دعمه التقليدي للعملاق الكتالوني، مشيراً إلى الأساليب العدائية التي اشتهر بها ريال مدريد تاريخيًا كسبب رئيسي لنفوره.

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وأوضح: "في الماضي، كنت أكثر تشجيعاً لبرشلونة لأنني كنت ضد تصرفات بيبي وغيره من مدافعي مدريد. واليوم، أدعم الفريق الأفضل. وبالنظر إلى الوضع في الوقت الحالي، فهذا الفريق هو برشلونة على الأرجح".

حظوظ متباينة لعملاقي إسبانيا

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يأتي تقييم كلوب في وقت يمر فيه كلا الناديين بظروف أوروبية متناقضة؛ فبرشلونة بقيادة هانزي فليك، يترنح بعد هزيمة بنتيجة (2-4) أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي شهدت أيضًا تعرض صانع الألعاب داني أولمو لإصابة عضلية خطيرة، ليتأكد غيابه لمدة شهر، ما يبعده عن مواجهة كامب نو المحورية.

وفي المقابل، يحلّق ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو عاليًا بعد اكتساحه لايبزيج بنتيجة (4-1)، وقد سجل كيليان مبابي هدفًا وصنع آخر في هذا الفوز المدوي. غير أن ريال مدريد سيواجه العملاق الكتالوني من دون نجمه الجناح فينيسيوس جونيور الموقوف.

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تحمّل المسؤولية

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ومع غياب فينيسيوس عن أول كلاسيكو في الموسم، يواجه مورينيو إعادة ترتيب كبيرة للخط الهجومي، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي بشكل كبير على يان ديوماندي لسد الفراغ في مركز الجناح.

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وقد أثبت المهاجم البديل أحقيته بالمشاركة أمام لايبزيج بتسديدة طائرة رائعة في الدقائق الأخيرة، ليرفع رصيده مؤخرًا إلى ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة في مبارياته الأربع الأخيرة، والآن يتعين على ديوماندي محاولة تكرار هذا المستوى المدمّر على أكبر مسرح في إسبانيا، فيما يسعى مدريد لإثبات خطأ كلوب.