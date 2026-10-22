"قلة احترام" .. سؤال عن كيميش يثير غضب كلوب خلال قمة آرسنال مع بايرن ميونخ

أبدى المدرب الألماني يورجن كلوب، اعتراضه على الجدل المتصاعد حول لاعب وسط بايرن ميونخ يوشوا كيميش، خلال مباراة الفريق البافاري أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا.

غاب كيميتش عن المباراة بسبب وفاة أحد أفراد عائلته. وكما كان الحال في المباراتين الدوليتين السابقتين، شغل ألكسندر بافلوفيتش وتوم بيشوف وسط ملعب البطل القياسي الألماني في التعادل 2-2 أمام وصيف بطل العام الماضي القادم من لندن.





وعندما سُئل في الاستراحة بين الشوطين على شبكة DAZN عن أداء الثنائي، استشاط مدرب ألمانيا غضبًا.

وأجاب كلوب في البداية: "إنهما شريكان من الطراز الرفيع ويمكنهما اللعب معًا بشكل رائع"، قبل أن يرفع صوته متطرقًا إلى غياب كيميش: "أعتقد فقط أنه من قلة الاحترام تمامًا الحديث عن ذلك اليوم".

وشدد كلوب على أن كيميش لاعب وسط "متميز" و"سيكون له دائمًا مكان في فريقنا". ومع ذلك، أضاف صاحب الـ59 عامًا أن منتخب ألمانيا يحتاج إلى "أكثر من لاعب وسط واحد": "هذا نقاش لا يحدث إلا في هذا البلد، حيث يقول الناس، إذا لم يبدأ أحدهم مرة واحدة، إنه لن يلعب مجددًا أبدًا. هذا جنون حقيقي." فالفريق الجيد في نهاية المطاف يحتاج إلى "أكثر من لاعب واحد، ومن الأفضل أربعة أو خمسة أو ستة، لكي يتمكن من لعب كرة القدم بطريقة معينة."

وقال كلوب إن بافلوفيتش وبيشوف قدّما أداءً "رائعًا" في الفوز 2-0 على صربيا والتعادل 0-0 في اليونان.

وأضاف: "لكن هذا لا يعني أن الأمر لا يمكن أن ينجح مع كيميش، أو مع فيليكس نميتشا، أو مع ميكا باور، أو مع يانيك إنجلهارت. لقد أدوا بشكل جيد جدًا هم أيضًا."

يوشوا كيميش طلب من كلوب أن يبقى مع ألمانيا

في أول معسكر تدريبي له، كان كلوب قد استدعى في الأصل 44 لاعبًا وقسّمهم إلى مجموعتين. وكان كيميش ضمن المجموعة الأولى. وبعد الأداء المخيب للآمال أمام هولندا خارج الأرض (1-1) وفي المباراة الأولى أمام اليونان (0-1)، كان من المقرر أن يعود معظمهم إلى ديارهم. وبقي عدد قليل فقط للنصف الثاني. ولم يكن كيميش من بينهم، رغم أنه طلب صراحةً من كلوب أن يتركه يبقى.

وأكد كلوب قبيل مباراة صربيا بوقت قصير: "نعم، لقد طلب ذلك عدة مرات أخرى"، مضيفًا بغمزة: "لكن يمكنني أن أقول لكيميش هذا: كلما طلبت أكثر، قلّت فرصتك في الحصول على ما تريد." كما سعى كلوب إلى تفادي إثارة جدل. وقال: "لقد ترك انطباعًا رائعًا وهو قائد ممتاز. كل شيء على ما يرام." وبدلًا من ذلك، أراد أن يرى الوجوه الجديدة الكثيرة في قائمته "عندما يغيب اللاعبون الأساسيون لمرة"، وأضاف مازحًا: "عائلة كيميتش في عطلة عائلية الآن. وآمل أن يستمتع بها فعلًا، بصراحة."

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وأشعل الأداء المقنع لبيشوف وبافلوفيتش إلى جانب فلوريان فيرتس الجدل. حتى أن بعض المحللين واللاعبين الدوليين السابقين دعوا كيميش إلى مغادرة المنتخب الوطني. وفي وقت سابق، كانت مغادرة كيميش للمعسكر قد أثارت معظم الانتقادات، رغم أن كلوب كان قد أعلن هذا الترتيب عندما استدعى قائمتيه.

وسيعلن كلوب قائمة أصغر للمعسكر التدريبي المقبل، ويُتوقع أن يكون نجم بايرن من ضمنها.

ومن المقرر الإعلان عن القائمة في أوائل نوفمبر، قبل أن تُسدل مباراتا الإياب أمام صربيا وهولندا الستار على مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.