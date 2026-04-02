"يواكيم لوف يعود بشكل مفاجئ للغاية ويقود هذا البلد إلى كأس العالم 2026"

تشير عدة مصادر من غانا إلى أن يواكيم لوف يجري حالياً مفاوضات متقدمة مع غانا. وقد يقود المدرب الألماني الناجح المنتخب الأفريقي إلى كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ووفقاً لمصادر مطلعة، لم يتبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة في العقد التي يجب تسويتها قبل التوقيع عليه. وسيحصل لوف على راتب شهري قدره 150 ألف يورو.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أقالت غانا مدربها الوطني أوتو أدو، الذي شغل منصب المدرب الرئيسي لفريق "النجوم السوداء" لمدة عامين تقريبًا. وكانت الفترة الأخيرة من توليه منصب المدرب الوطني هي الأقل نجاحًا.

تنتظر غانا الآن التعادل أو الفوز منذ أربع مباريات. في نوفمبر، خسرت غانا، المصنفة 72 في تصنيف الفيفا، أمام اليابان (2-0) وكوريا الجنوبية (1-0)، وفي فترة المباريات الدولية الأخيرة، خسرت أمام النمسا (5-1) وألمانيا (2-1).

لذلك، تريد غانا تعيين لوف قبل كأس العالم. وقد نجح المدرب السابق للمنتخب الألماني في الفوز بكأس العالم عام 2014 مع ألمانيا. وفي المباراة النهائية، هُزمت الأرجنتين بنتيجة 1-0.