يواصل الزحف نحو القمة .. ماذا قدم رونالدو أمام بيرنلي؟

ساهم كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، في فوز فريقه على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

رونالدو كان ضمن نجوم المباراة، ونجح في صناعة هدفًا وتسجيل آخر، ليصل مع فريقه إلى النقطة 31 في المركز السادس ويقترب أكثر من المربع الذهبي.

فيما يلي دعونا نستعرض أبرز أرقام كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم ضد بيرنلي:

لعب رونالدو لمدة 90 دقيقة بعد أن بدأ المباراة أساسيًا، ولكنه غادر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، بعد التسجيل والصناعة.

سدد رونالدو اليوم سبع تسديدات، واحدة منهم على المرمى وست تسديدات خارجه، وأهدر فرصة محققة للتسجيل في بداية اللقاء.

وصنع صاروخ ماديرا فرصتين محققتين للتسجيل، وصنع هدفًا سجله سكوت ماكتومناي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقع رونالدو في التسلل مرة وحيدة، وساهم دفاعيًا في منع تسديدتين من لاعبي بيرنلي طيلة المباراة.

ومرر اللاعب البرتغالي الكرة 31 مرة بدقة بلغت 71%، وربح ثلاثة التحامات وخسر اثنين.

جدير بالذكر أن رونالدو وصل اليوم إلى الهدف الثامن في البريميرليج، يحتل به المركز الرابع وبفارق سبع أهداف عن محمد صلاح متصدر ترتيب الهدافين.