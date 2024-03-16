ينتظر الدعم فقط.. أسطورة ريال مدريد نحو منصب رياضي رفيع في بلاده!

تقلد مناصب عديدة لكن هذا سيكون الأهم.

يهدف لويس فيجو لاعب ريال مدريد الأسبق وأسطورة البرتغال أن يصبح الرئيس الجديد للاتحاد البرتغالي لكرة القدم خلفُا لفرناندو جوميز.

وقال فيجو في تصريحات خلال حدث رياضي في البرتغال: "إنه مشروع لن أكون كاذبًا إذا قلت إنني فكرت فيه، لكن من الضروري أن أحظى بالدعم اللازم لفعل ذلك".

وأضاف: "حين يكون هناك دعم أشعر به، فسيكون للقصة أساس أكثر مما سيكون لو لم أشعر بالدعم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



إلا أن أسطورة البرتغال عاد ليؤكد أنه "لا يمكن التأكيد على أي شيء في الوقت الحالي، لأنه لا يوجد شيء بعد".

ويعد لويس فيجو من أهم أساطير البرتغال عبر التاريخ، فقد لعب لمنتخب البحارة 127 مباراة مسجلًا 32 هدفًا، كما مثل عددًا من أفضل أندية العالم وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلانو إضافة إلى ناديه الأساسي سبورتنج لشبونة.