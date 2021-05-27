يناير الأسود .. الكشف عن أسباب رحيل زيدان من ريال مدريد

زيزو على أعتاب الرحيل

كشفت تقارير قادمة من إسبانيا الأسباب وراء قرار زين الدين زيدان عدم استكمال مشواره مع ريال مدريد والرحيل عقب نهاية الموسم الجاري كما أوردت التقارير.

وأكدت عدة مصادر أن زيدان بالفعل أخطر ريال مدريد ولاعبيه برحيله في الساعات المقبلة، والتي ستشهد بياناً رسمياً من قبل النادي الملكي بالقرار الرسمي.

ماذا قالت الصحافة عن أسباب رحيل زيدان عن ريال مدريد؟

صحيفتا "ماركا" و"آس" المقربتان من النادي الملكي أشارتا إلى نقطة أن القرار متخذ من قبل المدرب الفرنسي منذ مدة طويلة وليس فقط مؤخراً.

وأشارت التقارير إلى أن شهر يناير الذي شهد خروج الفريق من كأس ملك إسبانيا على يد فريق ألكويانو، ثم إصابة زيدان بالكورونا لعب دوراً في زيادة الضغوط عليه وقراره بالمغادرة نهاية الموسم.

ما هي الأسباب الأخرى وراء قرار زيدان بالمغادرة؟

التقرير عنون أيضاً أن زيزو شعر بأن اللاعبين تخلوا عن مبادئ النادي الملكي وأصبح هناك حالة من عدم الالتزام في صفوف النادي.

سبب آخر أشارت إلى "ماركا" هو مصير القائد سيرخيو راموس والقرار بعدم تمديد عقده، بالإضافة للثورة المنتظرة برحيل عديد الأسماء عن الفريق.

من قد يخلف زيدان في تدريب ريال مدريد؟

طُرحت عدة اسماء لخلافة الفرنسي في القيادة الفنية لريال مدريد، ويأتي في مقدمتها الإيطالي ماسيمليانو أليجري الذي يحاول معه أيضاً يوفنتوس وإنتر.

وذُكر أيضاً أنطونيو كونتي الذي ترك إنتر مؤخراً، بالإضافة إلى راؤول مدرب الكاستيا، ويواخيم لوف الذي سيرحل عن ألمانيا بحلول نهاية اليورو.

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