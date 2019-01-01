يُنافس ميسي ويمتلك الشيء الناقص في ليفربول، هل أخطأ كلوب بإعارة هاري ويلسون؟!

الجناح الشاب يمتلك حلول يفتقدها ليفربول في الوقت الراهن، وهو أفضل بديل لمحمد صلاح

اشتهرت أكاديمية ليفربول عبر تاريخها بتزويد الفريق الأول بالعديد من النجوم، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ستيفن جيرارد ومايكل أوين وروبي فاولر وجيمي كاراجير ورحيم ستيرلينج.. إلخ.

من بين الأسماء التي جاءت عبر تلك الأكاديمية الشهيرة هو الظهر الأيمن الشاب ألكسندر أرنولد، الذي اعتبره مرصد CIES أغلى ظهير في العالم في الوقت الراهن.

خريج آخر من أكاديمية ليفربول في دائرة الضوء الآن، ويمكن اعتباره مستقبل ليفربول، والحديث عن الجناح الشاب هاري ويلسون الذي يُقدم مستويات لافتة سواءً الموسم الماضي مع ديربي كاونتي -تحت قيادة فرانك لامبارد- أو الموسم الحالي مع بورنموث.

أكثر شيء أدهش الصحف الإنجليزية كان في قرار يورجن كلوب بإخراج اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على سبيل الإعارة مرة أخرى، رغم تألقه الموسم الماضي مع ديربي كاونتي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الصعود للبريميرليج.

مع ديربي كاونتي سجل ويلسون 18 هدفًا وصنع 6 في كل المسابقات، ومع بورنموث الموسم الحالي سجل هدفين في مباراتين في البريميرليج.

خطأ كلوب يعود إلى أن فريقه يُعاني من نقص في الحلول من على الدكة، وتحديدًا لاعب بديل لمحمد صلاح في موسم شاق وطويل ينافس فيه ليفربول على كل المسابقات.

الأمر الأكثر غرابة أن ويلسون يمتلك حلولاً يفتقدها ليفربول بالفعل وهو التسجيل من الضربات الحرة المباشرة والتسجيل من التسديدات بعيدة المدى، وكان الأفضل الموسم الماضي في الأمرين في دوري الدرجة الأولى.

فمنذ الموسم الماضي وحتى مباراة مانشستر سيتي اليوم، سجل ويلسون 6 أهداف من ضربات حرة مباشرة، وليفربول كله سجل هدف واحد فقط من ضربة حرة مباشرة في كل المسابقات منذ الموسم الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن أفضل مسجل للأهداف من ضربات ثابتة في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى كان هو ليونيل ميسي بـ8 أهداف أكثر بهدفين فقط حتى الآن من ويلسون.

منذ الموسم الماضي أيضًا اكتفى ليفربول بتسجيل 5 أهداف من خارج منطقة الجزاء في كل البطولات، أما ويلسون بمفرده فسجل حتى الآن 11 هدفًا من تصويبات بعيدة من خارج منطقة الجزاء باحتساب هدفيه هذا الموسم في شباك مانشستر سيتي وأستون فيلا.

ومثل صلاح يتمتع ويلسون بقدم يسرى ذهبية، فقد سجل 17 هدفًا من أصل 18 الموسم الماضي بقدمه اليسرى، وبعضها على طريقة صلاح في الاختراقات بالعمق والتصويب في الزاوية البعيدة.