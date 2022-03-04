"يمكنني تنظيف حذاء بنزيما من أجل العودة لمنتخب فرنسا"

يؤمن ديميتري باييت نجم نادي مارسيليا الفرنسي، بقدرته على العودة من جديد لتمثيل منتخب فرنسا بعد فترة من الغياب.

باييت لم يظهر بقائمة منتخب فرنسا الأول، منذ المواجهة التي جلس فيها كبديل أمام ألمانيا في 16 أكتوبر 2018.

وانتهت هذه المباراة وقتها بفوز فرنسا بهدفين مقابل هدف، في إطار دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، ولم يظهر صاحب الـ34 سنة مع الديوك بعد هذه المناسبة.

وقال باييت في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:"أعتقد أنه لا يزال بإمكاني اللعب على المستوى الدولي، سيظل هذا الأمر يدور في ذهني".

وأضاف:"لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين في خط الهجوم، والمدرب لديه الكثير من الخيارات، لا أضغط على نفسي كثيرًا، سيكون تواجدي مجرد مكافأة ويمكنني تقبل العودة في دور ثانوي".

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وتابع:"سأكون مجنونًا لو قلت إنني يمكنني اللعب كأساسي في ظل تواجد أنطوان جريزمان وكريم بنزيما وكيليان مبابي في خط الهجوم، لا يمكن لأي لاعب فرنسي أن يلعب على حسابهم".

وواصل حديثه:"يمكنني أن أعود لتلميع حذاء بنزيما لو لزم الأمر، لأنه من الغباء أن أعود وأقول أنا جئت هنا لألعب".

يذكر أن باييت البالغ من العمر 34 سنة يمر بفترة مميزة مع مارسيليا هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفًا وصنع مثلهم في 33 مباراة بكل البطولات.

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