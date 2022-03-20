"يمشي كدا كدا" .. فرق أوروبا تتحد حول فرحة الاتحاد

"يمشي كدا كدا" احتفال شهير خاص بنادي الاتحاد السعودي، لكن في ليلة الأمس، اعتمدته فرق أوروبا، للاحتفال بانتصاراتها في مختلف البطولات.

العميد يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، متفوقًا بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه.

وعقب المباريات الأخيرة، يحتفل لاعبو الفريق الجداوي مع جماهيرهم برقصة خاصة، على أنغام "يمشي كدا كدا".

هذه النغمة اجتاحت العالم من إنجلترا إلى روما إلى إسبانيا، فالبداية كانت من مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي حقق الفوز أمام ساوثهامتون برباعية مقابل هدف وحيد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

عقب نهاية المباراة، نشر الحساب الرسمي باللغة العربية لمانشستر سيتي، صورة مدرب الفريق بيب جوارديولا، معلقًا: "على ويمبلي، يمشي كذا كذا".

السيتيزينز يلتقون في نصف النهائي مع ليفربول، الذي انتصر ليلة أمس أيضًا، أمام نوتينجهام فورست بهدف نظيف، فكانت احتفالاتهم على الطريقة الاتحادية أيضًا.

أحد المشجعين العرب للريدز، وجه سؤالًا لحساب ليفربول: "كيف نمشي؟؟"، ليرد عليه الحساب: "نمشي كدا كدا".

نمشي كدا كدا 🏃‍♂️ https://t.co/ufy9j8D2Ph — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 20, 2022

على الجانب الآخر، في إيطاليا، انتصر روما أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري المحلي.

حساب النادي الإيطالي نشر احتفالية لاعبيه مع الجمهور عبر نهاية المباراة، معلقًا: "كيف يمشي الذيب؟ يمشي كدا كدا".

كيف يمشي الذيب؟ يمشي كدا كدا 😉♥️pic.twitter.com/OU9Ygyjnux — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) March 20, 2022

واختتمت الليلة، بفوز كبير لبرشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد برباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

حساب البرسا نشر احتفال رونالد أراوخو بهدفه في المباراة، وكتب: "يمشي كدا كدا".

😎 يمشي كدا كدا 😎 pic.twitter.com/NMimHQlWJB — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 20, 2022

اقرأ أيضًا..

مشجع برشلونة عن الكلاسيكو | شكرًا تشافي أعدت الأمور لطبيعتها!

هو الأهم في مسيرتي ولولاه لضاع التورنيدو .. الأب الروحي لنجوم كرة القدم

تأثيره لا يضاهى اعطوه الكرة الذهبية .. ردود أفعال أداء محرز ضد ساوثامبتون!