يلمح بالانتقال لبرشلونة؟ ليفاندوفسكي في إسبانيا!

النجم البولندي يعرف كيف يجذب عناوين الصحف..

يبدو وأن مسلسل خروج اللاعب روبرت ليفاندوفسكي سيبقى في حالة استمرار لفترات طويلة قادمة في خلال فترة الانتقالات الحالية.

حيث ارتبط اسم النجم البولندي بفريق برشلونة الإسباني، ومن وقتها والتقارير الصحفية تحاول أن تكشف كل أسرار وخبايا هذه الصفقة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن ليفاندوفسكي لا يكف عن جذب الأنظار إليه وقام بمحاولة جديدة ستجعله في عناوين الصحف لمدة أطول.

ماذا حدث؟

أوضح التقرير أن نجم العملاق البافاري قرر أن يقضي عطلته هذا الصيف في مدينة مايوركا الإسبانية.

حيث وصل المهاجم ليفاندوفسكي من مدينة "وارسو" البولندية صباح اليوم إلى إسبانيا، بعد هزيمة منتخب بلاده بنتيجة (1-0) على يد المنتخب البلجيكي يوم أمس.

وأشار التقرير إلى تواجد لاعب بايرن ميونخ في إحدى ممتلكاته الخاصة بالمدينة الإسبانية، وربما تكون النية طبيعية، أو هي محاولة لجذب عناوين الصحف من خلال التواجد بجوار برشلونة في هذه الفترة.

ماذا عن انتقال ليفاندوفسكي؟

حتى الآن يحاول نادي برشلونة إتمام التعاقد مع اللاعب البولندي، ومن جانبه يرغب ليفاندوفسكي في الخروج من بايرن ميونخ.

لكن العملاق البافاري لم يترك مهاجمه حتى الآن، ويبدو أن حالة التعنت تلك ستستمر في الحدوث في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد أيضًا قد دخل ضمن قائمة الفرق المهتمة بوضع المهاجم ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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