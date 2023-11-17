يلمح إلى الانتقال لريال مدريد؟ مبابي يدلي بإشارة واضحة إلى رحيله عن باريس!

الفرنسي الدولي يتحدث عن زميله السابق في باريس

في مؤتمر صحفي صاخب، تحدث كيليان مبابي بشكل مثير للجدل عن تفاصيل مستقبله في الصيف من البقاء في باريس سان جيرمان أو الرحيل، وأدلى بإشارة واضحة إلى الاحتمال الثاني.

وقال مبابي: "أريد أن ألعب في الألعاب الأولمبية خلال فصل الصيف، ولكن الأمر لا يخصني وحدي".

قبل أن يضيف: "الأمر يتعلق بجهة عملي، إذا لم تكن لديهم أي مشكلة في ذهابي إلى هناك فسوف أفعل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مصطلح "جهة عملي" يشير إلى الكثير من الأشياء التي تجعل مبابي غير راغب في ذكر باريس سان جيرمان بشكل واضح.

هذا يوحي بأن مبابي يفتح المجال واسعًا للأندية الراغبة في ضمه خلال الصيف، لأنه لا يعتبر باريس سان جيرمان "جهة عمل" مؤكدة في هذا الوقت، وبالتأكيد سيبحث عن "جهة عمل جديدة".