يلا جول (08) | إجابات سعودية غير متوقعة.. من أفضل ديربي عربي؟

أطلقت اليوم الحلقة الثامنة من الموسم الثالث لبرنامج "يلا جول" الذي يناقش أهم القضايا الكروية المطروحة على الساحة في الوقت الحالي.

الموسم الجديد هو الثالث للبرنامج، وسيكون بوجود مجموعة من أهم محللي الكرة العربية، وعلى رأسهم يوسف عثمان وأمير عبد الحليم، والبقية تأتي تباعًا.

حلقة اليوم تتحدث بشكل أساسي عن الدوريات والأندية العربية، فبين الأهلي المصري والزمالك والهلال والنصر .. من هو أقوى ديربي عربي؟