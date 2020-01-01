يقترب من الغياب عن مواجهة صن داونز - هل تجددت إصابة رمضان صبحي؟

صدمة جديدة لجماهير الأهلي بسبب رمضان صبحي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن غياب رمضان صبحي جناح الفريق في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف نظيره صن داونز، في ذهاب دور ربع نهائي دوري الأبطال، السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

رمضان صبحي تعرض لإصابة قوية ويغيب عن الفريق منذ ما يقرب من شهرين بسبب تمزق في العضلة الخلفية وهي المدة التي تجاوزت ما صرح به المسؤولون في النادي الأهلي.

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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، أن اللاعب لن يلحق بمواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضافت التقارير أن رمضان صبحي قد لا يلحق أيضًا بلقاء الإياب في جنوب إفريقيا والذي سيقام مطلع الشهر المقبل مارس وهو ما يثير الجدل حول اللاعب.

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وبغياب رمضان صبحي عن مواجهة صن داونز سيكون اللاعب قد غاب عن الأهلي ما يقرب من شهرين، على الرغم من تأكيد طبيب الفريق غيابه فقط ما يقرب من 6 أسابيع.

فهل تجددت إصابة رمضان صبحي مع الأهلي ويخفي مسؤولو الفريق هذا، أم هي إصابة جديدة تعرض لها اللاعب؟