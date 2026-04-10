فاز إف سي تفينتي يوم الجمعة على إف سي فولندام بنتيجة 2-1 في دوري «فريدنلوتراي» إيرديفيسي. وبذلك يتساوى فريق تفينتي في النقاط (53) مع صاحب المركز الثالث إن إي سي، الذي يواجه يوم الأحد صاحب المركز الثاني فينورد. وهو الفوز السادس لتفينتي في سبع مباريات.

لم ينتظر إف سي تفينتي سوى دقيقتين لافتتاح التسجيل. لعب سام لامرز الكرة برأسه من ركلة ركنية، لتصل إلى رود نيستاد المتقدم الذي سجّل من مسافة قريبة هدفه الأول مع «التوكرز». بداية حالمة لأصحاب الأرض، وعملٌ فوري مطلوب من إف سي فولندام.

نجا الضيوف عندما ارتطمت ضربة رأس ريكي فان فولسفينكل بالقائم. كانت الدقائق الأولى بمثابة صمود لفولندام، فيما ظهر تفينتي بشراهة وراح يبحث عن هدف سريع ثانٍ.

وجاء الهدف الثاني (2-0) بعد أكثر من نصف ساعة من اللعب في ملعب «غرولش فيسته». مرّر لامرز النشيط الكرة بطريقة رائعة إلى كريستيان هيلينسون، الذي سددها في الزاوية البعيدة وأشعل هتاف جماهير تفينتي. شوط أول هادئ إذن لفريق المدرب جون فان دن بروم.

بعد الاستراحة بقليل، انفرد توماس فان دن بيلت بتمريرة ذكية من ماتس روتس، لكنه سدد الكرة بجوار المرمى من موقع واعد. وواصل تفينتي البحث عن الهجوم، وساء حظه عندما أوقفه الحارس المتنبه كاينه فان أوفلن. حاول فولندام بدوره، لكنه لم يستطع وضع أصحاب الأرض تحت ضغط حقيقي.

وتغير ذلك عندما سجل نوردين بوكالا هدف 2-1 في الدقيقة 73. كان حارس تفينتي لارس أونرشتال غاضبًا بشدة من الهدف، وعادت الأعصاب لتسيطر على لاعبي تفينتي وجماهيره.

ظلّ فولندام يقاتل حتى صافرة النهاية من أجل نقطة، لكن رغم الجهود لم يكن بالإمكان تجنّب الهزيمة. ثلاث نقاط بالغة الأهمية لتفينتي، وبالنسبة لفولندام إدراكٌ بأن الصراع لتفادي الهبوط المباشر لم يُحسَم بعد وما زال طويلًا.