.

شارك شيكس هذا الموسم مرتين مع بطل هولندا، وذلك عندما كان كلٌّ من نِك أولَي وماتيي كوفار مصابين. وقد لعب معظم دقائقه في دوري «كيكن كامبيون ديفيزي» مع يونغ بي إس في.

نجح شيكس في إقناع بيتر بوش خلال مباراة خارج الأرض أمام إف سي غرونينغن (فوز 1-2). ولا يزال عقده الحالي ممتدًا حتى منتصف 2027، لكن من المتوقع أن يتغير ذلك قريبًا.

ورغم التمديد، فمن المرجح أن شيكس لن يرتدي قميص بي إس في في الموسم المقبل. إذ يعتزم النادي إعارته هذا الصيف إلى نادٍ آخر داخل هولندا.

وكان خبير الانتقالات في «ترانسفيرماركت» مونير بوعلال قد أفاد الشهر الماضي بأن شيكس يحظى باهتمام نادي آر كيه سي فالفيك. ويرغب النادي البرابنتي بشدة في ضمه على سبيل الإعارة. ومن المتوقع أن تتقدم أندية أخرى خلال الأشهر المقبلة للاستفسار عنه في آيندهوفن.