يعود فرينكي دي يونغ يوم السبت إلى قائمة فريق برشلونة للمباراة. لاعب الوسط الهولندي ضمن قائمة تضم 23 لاعبًا للديربي أمام إسبانيول، بحسب ما أعلن ناديه.

وكان قد أُعلن يوم الخميس أن دي يونغ استأنف التدريبات الجماعية مع برشلونة. وكان متوقعًا ألا يكون حاضرًا في مواجهة إسبانيول، لكن اتضح أنه سيكون كذلك.

آخر مباراة خاضها اللاعب الذي تدرّج في أكاديمية أياكس كانت في فبراير، حين سجل في الفوز 3-0 على ليفانتي. وبعد ذلك تعرّض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية.

ونتيجة لذلك، غاب دي يونغ عن تسع مباريات لبرشلونة خلال الفترة الماضية. كما لم يكن حاضرًا مع منتخب هولندا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

خاض دي يونغ هذا الموسم حتى الآن 31 مباراة رسمية مع ناديه، منها 26 مباراة كأساسي. وسجل خلالها هدفًا واحدًا وقدّم سبع تمريرات حاسمة.

لا يزال برشلونة ينافس على جبهتين. ففي دوري أبطال أوروبا تنتظره مهمة صعبة في مباراة الإياب أمام أتلتيكو، وفي الليغا يتمتع الكتالونيون قبل ثماني مباريات من النهاية بفارق ست نقاط عن ريال مدريد.

ويمكن توسيع هذا الفارق إلى تسع نقاط إذا فاز برشلونة مساء السبت على أرضه على الغريم إسبانيول. وتنطلق المباراة عند الساعة 18:30.