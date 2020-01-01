"يعاني من مشكلة في الكاحل" .. بيرلو يؤكد إصابة كريستيانو رونالدو

بعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو أندريا بيرلو يؤكد إصابة كريستيانو رونالدو

قال أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس إن سبب مغادرة كريستيانو رونالدو لمباراة لاتسيو واستبداله في الدقيقة الثانية والسبعين هي إصابة على مستوى الكاحل.

وخرج رونالدو مبكراً بالدقيقة 79 وترك مكانه لباولو ديبالا بسبب الإصابة والشعور بانزعاجات في الكاحل بعد أن تراجع يوفنتوس للدفاع وقلت خطورته الهجومية.

وانتهت المباراة بين يوفنتوس ولاتسيو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بعدما خطف نسور العاصمة الإيطالية هدفًا في الدقيقة الأخيرة بأقدام كايسيدو، ليواصل يوفنتوس تعادلاته بالدوري.

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وعقب المباراة أكد المدير الفني للسيدة العجوز أندريا بيرلو أن سبب مغادرة كريستيانو رونالدو لم يكن فنيًا، ولكن النجم البرتغالي عانى من إصابة واضطر إلى الخروج.

وأضاف: "رونالدو لعب أساسيًا، ولكنه للأسف كان يعاني من مشكلة في الكاحل واضطر إلى المغادرة، سنقيم الحالة ونعرف مدى خطورة الأمر"

ركز بيرلو أيضًا في تصريحاته على الأداء الذي قدمه اللاعبون، كما أكد رضاه عما جرى في الملعب حتى آخر عشر ثوانٍ والتي شهدت هدف التعادل لصالح لاتسيو.

وتابع: "لقد قدمنا ​​مباراة جيد ، لم يسددوا علينا مطلقًا داخل إطار المرمى، ولم تكن هناك إشارات، لكن علينا الاهتمام بكل التفاصيل والتي تحسم كل شيء في بعض الأحيان"

وأردف: "لم ندور الكرة في آخر 10 ثوان بالشكل الجيد وسمحنا لهم بإدراك التعادل، نحن راضون عن المباراة، ولكن مع الأسف لسنا راضين عن النتيجة"

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وقدم النجم كريستيانو رونالدو مباراة أخرى طيبة، ليواصل عودته القوية منذ التعافي من فيروس كورونا في الأيام الماضية، ولكن الإصابة كان لها رأي آخر.