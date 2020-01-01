يعادل رقم سيئ الحظ .. تروسارد يتبع خطى كريستيانو رونالدو أمام مانشستر يونايتد

رقم غريب في مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون لصالح اللاعب لياندرو تروسارد نجم برايتون أمام الشياطين الحمر.

شهدت مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي اليوم بين برايتون ومانشستر يونايتد سيناريو غريبًا عندما قلب الشياطين الحمر اللقاء في اللحظات الأخيرة بركلة جزاء برونو فيرنانديش.

ولم تكن ركلة الجزاء هي أغرب ما في المباراة، حيث منع القائم خمسة أهداف محققة لصالح أصحاب الأرض خلال المواجهة كانت لتغير شكل اللقاء تمامًا.

أصبح برايتون هو أكثر فريق سدد كرات في القائم منذ أن بدأت شبكة "أوبتا" في متابعة تلك الإحصائية في عام 2003

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ثلاثة من تلك الكرات الخمسة كانت من نصيب اللاعب لياندرو تروسارد الذي حقق رقمًا سلبيًا لم يحدث في الدوري الإنجليزي منذ عام 2006.

وأصبح تروسارد هو أول لاعب في الدوري الإنجليزي ترتطم تسديداته في القائم ثلاث مرات في نفس المواجهة منذ أكتوبر عام 2006 عندما تعرض كريستيانو للأمر ذاته أمام نيوكاسل.

3 - Leandro Trossard is the first player to hit the woodwork three times in a Premier League match since Cristiano Ronaldo vs in October 2006. Postman. #BHAMUN pic.twitter.com/RMLTquZDNa — OptaJoe (@OptaJoe) September 26, 2020

رقم آخر غريب هو عدد الكرات التي أبعدها القائم عن المرمى هذا الموسم للفريق، والذي عادل عدد التسديدات التي تصدى لها دافيد دي خيا حتى الآن.

بالإضافة لذلك كان الهدف الخاص ببرونو فيرنانديش في الدقيقة الـ 99 والـ 45 ثانية هو أكثر هدف متأخر في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ ذلك الذي سجله خوان ماتا لتشيلسي في شباك نوريتش بأغسطس 2011، والذي سجله في الدقيقة الـ 100 وثلاث ثواني.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد بفوز اليوم حصد أول ثلاث نقاط خلال الموسم الجديد وصعد للمركز الـ13 منتظرًا بقية لقاءات الجولة.