يطارد سيارته فيتعثر - صلاح يثير دهشة جماهير إنجلترا بلفتة إنسانية

لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه طفل مشجع لليفربول تعثر أثناء مطاردة سيارته في محاولة لالتقاط صورة معه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت تدريبات فريق ليفربول بالأمس لفتة إنسانية من قبل النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز تجاه أحد الجماهير الشباب الذين انتظروا خارج الملعب.

جاء هذا بعدما حاول الطفل المشجع لليفربول مطاردة سيارة محمد صلاح أثناء خروجه من ملعب التدريبات، حيث كان يريد التقاط صورة معه.

وتعرض الطفل لضربة في أحد أعمدة الإنارة المتواجدة حول ملعب التدريبات أثناء مطاردته لسيارة النجم المصري وسقط فورًا على الأرض.

دالقبض على مشجع إيفرتون المعتدي على صلاح

وعاود النجم المصري إدراجه بعدما شاهد الواقع وساعد الطفل وشقيقه الذي كان معه وقام بالتقاط الصور معهما وهو ما تسبب في مفاجأة لهما.

وقال والد الطفلين: "لم يصدق أي أحد ما حدث، وشعرنا بقشعريرة، صلاح سألهما إذا كانا بخير، لقد كان تصرفًا راقيًا منه، حتى أنه اعتذر عن شيء لم يكن له فيه أي دخل".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد سجل هدفًا لصالح ليفربول خلال المباراة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي في مواجهة نوريتش سيتي التي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف لهدف وحيد.