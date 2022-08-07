يضع تين هاج في الاختبار؟ رونالدو يستغل إصابة مارسيال ويعلن جاهزيته

النجم البرتغالي يصعب المهمة على المدرب تين هاج

أعلن كريستيانو رونالدو استعداده للمباراة الافتتاحية لموسم مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون يوم الأحد.

وأمضى اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا الصيف وهو يحاول الانتقال بعيدًا عن ملعب أولد ترافورد وغاب عن جولة يونايتد قبل الموسم في آسيا وأستراليا بسبب "أسباب عائلية".

ولعب رونالدو 45 دقيقة فقط من الموسم التحضيري للنادي في لقاء رايو فاييكانو الودي وغادر أرض الملعب بين الشوطين واعتبر تين هاج هذا الأمر "غير لائق".

لكن صاروخ ماديرا قد نشر صورة عبر تطبيق إنستجرام وكتب عليها كلمة "أنا مستعد" مع إضافة الرموز التعبيرية.

ويبدو هذا المنشور بمثابة تلميح واضح لتين هاج بأن رونالدو يشعر أنه مستعد للعب، حيث يزيد الضغط على المدرب الهولندي.

خاصةً بعد إصابة الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال، وهذا يعني أن تين هاج يمكن أن يلجأ إلى رونالدو، بدلاً من مواجهة الدراما المحتملة التي قد تحدث إذا ترك المهاجم على مقاعد البدلاء.

ويقال إن رونالدو كان يعمل مع طاقم التأهيل بالنادي حيث يحاول استعادة لياقته البدنية، لكن هذا لا يؤكد جاهزيته بعد.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي قد فشل في محاولاته للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث لم يستطع إيجاد فريق يمكنه ضمه في سوق الانتقالات الحالي.