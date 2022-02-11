يسير على خطى والده - رونالدو جونيور إلى مانشستر يونايتد رسميًا

أعلن نادي مانشستر يونايتد، الإنجليزي توقيعه رسميًا مع رونالدو جونيور، نجل كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول، ليكون جونيور لاعبًا في صفوف شباب الشياطين الحمر.

وجاء توقيع اللاعب صاحب الـ 11 عامًا، لأكاديمية الشياطين الحمر، بحضور جورجينا رودريجيز صديقه والده، بالإضافة إلى إخوته في مقر النادي، وسوف يرتدي اللاعب الشاب القميص رقم 7 الذي صنع به والده المجد في قلعة أولد ترافورد.

ونشرت جورجينا رودريجيز، صورًا من حفل التوقيع، تجمعها مع رونالدو جونيور وأبنائها وكتبت: "نسعى خلف أحلامنا معًا، والدتك تحبك".

وشارك رونالدو جونيور، مع ناشئي الشياطين الحمر في الأشهر الأخيرة، بعد عودة والده إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، قبل أن ينضم بشكل رسمي إلى أكاديمية الفريق.

وليست هذه المرة الأولى التي يقرر فيها رونالدو جونيور، السير على خطى والده إذ سبق وأن لعب في أكاديمية يوفنتوس عندما كان صاروخ ماديرا لاعبًا في صفوف البيانكونيري.

وتألق اللاعب الشاب رفقة ناشئي السيدة العجوز، ونجح في تسجيل 58 هدفًا وصنع 18 آخرين في 28 مباراة خاضها مع شباب الفريق الإيطالي، كما يتوقع له الجميع أن يكون نجمًا كبيرًا حاله كحال والده.

جدير بالذكر أن رونالدو يستعد لمواجهة ساوثامبتون، صباح يوم غد السبت مع مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.