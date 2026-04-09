يعود كاسبر فان إييك إلى فينورد لدعم الجهاز الطبي. هذا ما أفاد به مطلعون لموقع 1908.nl.

يمر فينورد بموسم صعب، رغم أنه لا يزال يحتل المركز الثاني في دوري VriendenLoterij Eredivisie. وفي الشهر الماضي أُعلن عن تعيين ديك أدفوكات مستشارًا لمساندة المدرب روبن فان بيرسي حتى نهاية الموسم.

والآن سيقدم فان إييك (69 عامًا) أيضًا دعمه للنادي من روتردام. والأمل أن يتمكن من مساعدة الجهاز الطبي لفينورد على وضع حد لموجة الإصابات.

فطوال الموسم يعاني فينورد بالفعل من عدد كبير من الإصابات. وفي الوقت الحالي، يوجد من بين المصابين توماس بيلين، غيرنوت تراونر، بارت نيوكوب، سيم ستاين، ليو زاور، خيس سمال وأنيس حاج موسى.

فان إييك ليس غريبًا عن فينورد. بين عامي 2010 و2021 كان طبيب النادي. وقد توقف عن ذلك في النهاية ليركز بالكامل على أبحاثه حول سرطان البنكرياس.

في مطلع عام 2024 بدأ فان إييك العمل في كوراساو مع آخرين من بينهم أدفوكات. أصبح أدفوكات مدربًا للمنتخب، بينما كان فان إييك طبيبًا للمنتخب. وفي فبراير من هذا العام غادر أدفوكات لأسباب خاصة، كما استقال فان إييك أيضًا.

وكما هو الحال مع أدفوكات، فإن دور فان إييك في فينورد داعم بالدرجة الأولى. وهذا يعني أنه لن ينضم بالكامل إلى الجهاز الطبي، وعلى الأرجح لن يجلس أيضًا على دكة البدلاء.