يسترجع جوردي كلاسي ذكرياته بعد عودته إلى AZ ويعترف بخطأه بعد أشهر من التعافي

جوردي

في 28 سبتمبر، خسر AZ أمام NEC (2-1). طُرد كلاسي بالبطاقة الحمراء، لكن بعد المباراة ظهر المشكلة الأكبر. قبل أربعة أيام، في مباراة ضد PEC Zwolle (2-2)، تعرض لإصابة في الكاحل تبين أنها في النهاية أكثر خطورة مما كان متوقعاً.

"تدربت لمدة يومين بعد ذلك، ثم شعرت أنني عدت إلى حالتي الطبيعية. لكن في مباراة نيك، بدأت أشعر بالألم بعد عشر دقائق"، قال لاعب الوسط، الذي أضاف بعد ذلك أنه كان من الضروري إجراء فحص بالأشعة لتحديد السبب.

"انزاح جزء من العظم في قدمي اليمنى، ثم اكتشفوا لاحقًا وجود تمزق في الوتر"، هكذا قال كلاسي، الذي كان يأمل ألا يضطر إلى الخضوع لعملية جراحية. "لكنني لم أستطع تجنب ذلك. بعد سبعة أسابيع، اتضح أن الإصابة لن تلتئم من تلقاء نفسها." يشعر لاعب الوسط الآن بالندم. "كان من الأفضل أن أجري العملية الجراحية في اليوم الأول، لكن هذا كلام بعد فوات الأوان."

كانت فترة التعافي صعبة على كلاسي. "الرفاق يخرجون وأنت مضطر للبقاء في الداخل"، هكذا قال كلاسي، الذي أقر بأن وجود المزيد من اللاعبين في العيادة كان أمرًا جيدًا. "كان بيني وبين دينسو كاسيوس وميكس ميردينك تفاهم كبير. أنت في صالة الألعاب الرياضية طوال الوقت، وهذا أمر ممل للغاية. لذا، فإن العثور على الدعم المتبادل بينكم يحدث فرقًا كبيرًا."

حصل الثلاثي على إذن من المدير الفني ماكس هويبرتس لقضاء ثمانية أيام في دبي لإعادة التأهيل، برفقة أخصائي العلاج الطبيعي فرانك رينزنبرينك. "عندما تمر كل يوم من نفس الباب في ألكمار، تشعر أن الجدران تضيق عليك."

"كانت سيارة الأجرة تنتظرنا أمام الباب في الساعة السابعة والنصف، وكنا نتدرب في الصباح، ويمكننا الاستمتاع بأشعة الشمس بعد الظهر." اصطحب هذا الرجل من هارلم زوجته وأطفاله إلى دبي. "لقد غادرنا في الوقت المناسب تمامًا قبل وصول أول طائرات إيرانية بدون طيار."