يسب كومان؟ رسالة غامضة من بيانيتش بعد رحيل الهولندي !

اللاعب قام بحذف الرسالة بعدها سريعًا

رسالة غامضة من لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، بعد رحيل المدرب الهولندي رونالد كومان عن صفوف برشلونة.

كومان تمت إقالته مساء أمس الأربعاء، بعد الخسارة بهدف دون رد أمام رايو فاليكانو في بطولة الدوري الإسباني.

بيانيتش الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة مع نادي بشيكتاش التركي، كان من أبرز المهمشين في حقبة الهولندي.

اللاعب نشر رسالة غامضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فسرها البعض على أنه يقوم بإهانة كومان.

وقال بيانيتش:"نعرف متى يتم التخلي عن هذه الحثالة".

الدولي البوسني قام بحذف هذه القصة تمامًا من على حسابه سريعًا، لكنها لفتت الأنظار بشكل لافت خاصة من عشاق برشلونة.

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بيانيتش: ميسي أم رونالدو؟ ديبالا!

يذكر أن بيانيتش ظهر في 30 مباراة خلال تواجده مع برشلونة، كان أغلبها كبديل، ولم ينجح في التسجيل أو صناعة أي أهداف.