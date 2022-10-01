يسبب احتقان جماهيري .. رفض طلب النصر الخاص بكلاسيكو الاتحاد

العالمي يرغب في بعض التعديلات على مبارياته في ملعب مرسول بارك من أجل الجماهير، لكن لم تتم الموافقة إلا على طلبين فقط له

ثلاث طلبات تقدم بها نادي النصر السعودي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، من أجل تنفيذها في مباريات بدءًا من الكلاسيكو المنتظر أمام الاتحاد إلا أنه لم يتم الموافقة إلا على اثنين فقط.

العالمي يستضيف العميد غدًا الأحد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، فيما يتفوق عليه الاتحاد بنقطة وحيدة، ليحتل المركز الثالث.

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Shahid Shahid

ما هي طلبات النصر التي تمت الموافقة عليها؟

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن العالمي أرسل خطابًا رسميًا لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، لطلب الموافقة على استخدام الدخان البارد SO2 خلف كلا المرميين بعد تسجيل أي هدف، بجانب استخدام الشاشة لعرض الجوائز بين شوطي المباراة.

ووافقت الرابطة على الطلبين بشرط ألا تتعارض السحوبات مع جوائز وزارة الرياضة، وألا تتسبب في تأخر انطلاق الشوط الثاني للمباراة.

ما هو طلب النصر المرفوض؟

أما الطلب الذي قوبل بالرفض، فأوضحت "الرياضية" أن الفريق العاصمي كان يرغب في عرض المباراة على الشاشة الوسطى لمرسول بارك، في كافة مبارياته المقبلة، بدءًا من الكلاسيكو، متعهدًا بعدم إعادة الأهداف قبل اعتمادها من الحكام.

لكن في الوقت الذي وافقت به الرابطة على هذا الطلب، رفضته لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، خوفًا من احتقان الجماهير في المدرجات خلال إعادات حكام الفيديو للقطات.

يذكر أنه في بداية الموسم الجاري تسبب النصر في جدل كبير بعدما أغلق أنوار ملعب مرسول بارك عقب إحراز الكاميروني فينسنت أبو بكر هدفًا في مواجهة الوحدة، ضمن الجولة الأولى.

ووجهت الرابطة وقتها تعليماتها للعالمي بعدم إغلاق الأنوار عقب إحراز الأهداف من جديد، بداعي أن ذلك يؤثر سلبًا على لاعبي الخصوم.

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