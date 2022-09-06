يُسابق الزمن ... الأهلي يُوجه بوصلته لنجم الجزائر

الأهلي يُواصل تصحيح الأوضاع

تُسابق إدارة النادي الأهلي الجديدة الزمن لدعم صفوف الفريق قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الخاص بدوري الدرجة الأولى السعودي في الثامن من سبتمبر الجاري.

الأهلي كان قد حقق أول انتصار له في دوري يلو مساء أمس حين هزم الخلود بهدف دون رد بعدما كان قد تعادل في المباراة الأولى مع القيصومة وخسرة الثانية أمام الأخدود.

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الأهلي يُوجه بوصلته تجاه نجم الجزائر

الإدارة الأهلاوية قررت إجراء تغييرات كبيرة في أجانب الفريق، حيث تم فسخ عقد التونسي يوسف العبدلي بالتراضي ويتم حاليًا تسوية وضع لاعبي الوسط فرانك كوم وفيليب براداريتش ليرحلا عن الفريق.

النادي ارتبط بعدد من الأسماء مؤخرًا أبرزها نور الدين أمرابط نجم النصر السابق، وقد أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن الجزائري رياض بودبوز أصبح على رأس المطلوبين في الأهلي.

بودبوز غير مرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد نهاية عقده مع سانت اتيان الذي كان قد انضم له صيف 2019، وقد خاض معه 30 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي سجل بها 3 أهداف وصنع 4.

Shahid

الأهلي يُقيل سيبولدي ويُعين عنبر

الإدارة الجديدة أحدثت عدة تغييرات في المناصب الإدارية الخاصة بالنادي، كما أطاحت بالمدرب روبرت سيبولدي وعينت بدلًا منه يوسف عنبر بشكل مؤقت.

وأسند النادي إدارة مباراة الخلود للمدرب السعودي حتى إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، وقد نجح عنبر في قيادة الأهلي للفوز بهدف دون رد.

وتتحدث التقارير عن مفاوضات مع عدد من المدربين أبرزهم خوسيه لويس سييرا ويانيك فيريرا.