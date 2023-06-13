المدرب الإيطالي لا يكترث لحالة فريق ملعب جوديسون بارك

رفع مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، دعوى ضد فريق إيفرتون بعد عامين من مغادرة ملعب جوديسون بارك، في قضية تتعلق "بالعقود والحقوق التجارية العامة".

وتم عرض القضية على جلسة الاستماع في المحكمة التجارية بالمملكة المتحدة والتي تعني بالبت في الخلافات التعاقدية من هذا النوع بين الأطراف الموجودة تحت مظلتها.

ويمر إيفرتون بموجة من الصراعات المالية والإدارية الشديدة، حيث غادر ثلاثة من مسؤولي النادي، كما أن رئيس مجلس الإدارة بيل كينرايت على وشك مغادرة جوديسون بارك خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن مسؤولي إيفرتون قد بذلوا جهودًا متواصلة لجمع الأموال لملعبهم الجديد لكن دون نجاح كبير، ليتسبب ذلك في تكبيد النادي المزيد من الديون والاستحقاقات ومن بينها بند مستحقات أنشيلوتي.