يزن النعيمات .. موهوب الأردن الذي خطف الأنظار

رغم أنه يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، إلا أنه استطاع أن يفرض نفسه كواحد من نجوم بطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر، إنه يزن النعيمات الفتى الذي قدم مستوى أكثر من رائع، وأصبح واحدًا من النجوم المستهدفين من جانب العديد من الأندية العربية.

النعيمات الذي كانت بدايته في مراكز الأمير علي بن الحسين، التي أسسها الراحل محمود الجوهري، الذي أسهم بشكل كبير في تطور الكرة الأردنية خلال السنوات الماضية.

وبعد مباراة مصر والأردن الأخيرة في ربع نهائي كأس العرب، التي شهدت تألق يزن النعيمات، نشرت الصفحة الرسمية للكابتن محمود الجوهري، صورة تجمع بينه وبين اللاعب في مراكز الأمير علي بن الحسين، والتي ساهمت في إنتاج لاعبين مميزين للأندية والمنتخبات الأردنية.

تألق النعيمات مع المنتخب الأردني الأول، ليس وليد بطولة كأس العرب، بل كانت بداية الأمر عندما فاز اللاعب بجائزة أفضل لاعب في بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في السعودية.

كما أنه ينافس وبقوة على لقب هداف الدوري الأردني، بعدما سجل 13 هدفًا رفقة فريقه سحاب، وهو الأمر الذي دفع المدرب العراقي عدنان حمد لضمه لصفوف المنتخب الأول، ليتألق معه في بطولة كأس العرب.

ماذا قدم يزن النعيمات مع الأردن في كأس العرب؟

لعب النعيمات مع المنتخب الأردني في كأس العرب 3 مباريات فقط، واستطاع فيهم أن يسجل 3 أهداف، ولم يصنع أي هدف، ولكنه قدم أداء أكثر من رائع في جميع مشاركاته.

اللاعب الأردني الشاب صنع فرصتين من أجل التهديف ولكن لم يتم استغلالهما، وسدد الكرة 8 مرات، منهم 5 على المرمى و 3 خارج المرمى، ومرر الكرة 31 مرة، منهم 18 تمريرة صحيحة و 13 تمريرة خاطئة.

وأتيحت أمام يزن فرصتين محققتين من أجل التهديف، سجل واحدة هدف، وأهدر الأخرى، ولكنه لم يصنع أي فرص محققه لزملائه.

المستوى الكبير الذي قدمه يزن النعيمات، جعل العديد من الأندية العربية تتهافت عليه من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نادي سحاب الأردني أعلن عن أنه تلقى عروضًا من مصر والسعودية وقطر من أجل يزن، ولكنها مجرد عروض شفوية ولم يصل أي عروض رسمية حتى الآن.

واستطاع يزن أن يخطف الأنظار خلال بطولة كأس العرب، ليكون أبرز المواهب العربية التي برزت خلال البطولة، كما أنه سيكون له مستقبل كبير حال استمراره على هذا المستوى الرائع.

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نصيحتنا له، يجب أن تستمر في التألق، وأن تفكر في الاحتراف الأوروبي الذي سيضيف لك الكثير، وسيجعلك واحدًا من أهم وأفضل النجوم العرب، على غرار المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز والمغربي حكيم زياش وغيرهم.