سيبذل ميكس ميردينك كل ما في وسعه للعودة إلى منتخب هولندا، بحسب ما يظهر من مقابلة أجراها مع دي تيليخراف. وقد استعان مهاجم ألكمار البالغ من العمر 22 عامًا مؤخرًا بمساعدة المهاجم الدولي السابق روي ماكاي.

تلقى ميردينك، الذي يثير الكثير من الاهتمام، أول استدعاء له في أكتوبر من المدرب رونالد كومان. وقبل أن يتمكن حتى من التفكير في ظهوره الأول بقميص الطواحين، تعرض لإصابة خطيرة.

وبعد أن عاد ميردينك الآن، يفعل كل ما بوسعه ليصبح أفضل كل يوم. ومؤخرًا تشجّع واتصل بـداس فانتوم.

وقال ميردينك: “كنت أفكر في ذلك منذ فترة. أؤمن إيمانًا راسخًا بأن روي قادر على مساعدتي. لقد مرّ بكل شيء على أعلى مستوى. سنجلس معًا خلال الفترة المقبلة. أقدّر كثيرًا أنه يريد مساعدتي، فهذا يدل على أي رجل رائع هو”.

وقد تلقى ابن فينتيرسفايك بالفعل بعض النصائح من ماكاي، مثل أن يواصل النظر إلى الحارس لأطول وقت ممكن. ويتطلع ميردينك إلى المزيد من الدروس. “أريد أن أكون مؤثرًا، وأريد أن أستثمر أكثر في ذلك.”

قريبًا سيعمل ماكاي وميردينك معًا بشكل أكثر كثافة. “يريد روي مشاهدة لقطات لي، وقد رتّب وكلائي ذلك بالفعل. سنشاهدها ونناقشها معًا.”

“وسيشير روي إلى ما يمكنني ربما القيام به بشكل أفضل وما هي نقاط قوتي. نصائحه يمكن أن تساعدني على التقدم أكثر. تنتظر ألكمار مباريات كبيرة، وعليّ أن أتأكد من أنني أبلغ ذروتي”، يختتم ميردينك.

حتى الآن خاض ميردينك 76 مباراة رسمية بقميص ألكمار، سجل خلالها 21 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة. ويمتد عقده في ألكمار حتى منتصف عام 2030.