مشاركة تابع GOAL على جوجل

يرى سيرجينو ديست أن مواجهة ريال مدريد في ملعب برنابيو المجدد مناسبة مميزة، بينما يستعد آيندهوفن لاختبار صعب في دوري أبطال أوروبا. وأشاد المدافع أيضًا بجوزيه مورينيو، وأقر بأن على فريقه بذل كل ما لديه أمام منافس من الطراز الرفيع.

إعلان

ديست يتطلع إلى عودة مميزة لبرنابيو

تحدث مدافع آيندهوفن سيرجينو ديست في غرفة المؤتمرات الصحفية بملعب سانتياجو برنابيو قبل مباراة فريقه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. ورغم إقراره بمكانة ريال مدريد، شدد على أن آيندهوفن سيركز على أهدافه في الملعب.

وقال ديست: «بالطبع، ريال مدريد نادٍ ممتاز، لكننا لا نعرف مسبقًا ما سيحدث. في العام الماضي، قدمنا أداءً جيدًا جدًا أمام ليفربول ونابولي. سنرى ما سيحدث غدًا. علينا التركيز على أهدافنا. نستطيع أن نجعل الأمور صعبة على ريال مدريد، لكنكم تعرفون من هو المنافس».

إعجاب بملعب برنابيو بعد تجديده

أشار ديست إلى مدى تغير الملعب منذ زياراته السابقة، لافتًا إلى حجم أعمال التجديد في غرفة المؤتمرات الصحفية ومناطق غرف الملابس. وبالنسبة إليه، تضفي هذه الأجواء أهمية إضافية على ليلة أوروبية كبيرة.

وقال عن برنابيو: «لقد خضع للتجديد، وهذا أمر مميز للغاية. إنه أحد أجمل ملاعب كرة القدم في العالم، وبالطبع علينا مواجهة أحد أفضل الأندية في العالم. إنها مباراة مميزة للغاية، وجميع اللاعبين يريدون اللعب هنا».

إعلان إعلان

الدافع وسجل مواجهات الكلاسيكو

يعرف ديست الكثير عن المباريات التي تحمل ضغوطًا كبيرة في إسبانيا، بعدما خسر مشاركاته الثلاث جميعها في الكلاسيكو خلال فترة لعبه مع برشلونة. والآن، مع آيندهوفن، أشار إلى حافز الفريق أمام نادٍ يضم لاعبين يتمتعون بقدرات عالية في كل مركز.

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية ريال مدريد دوري أبطال أوروبا 15:00 أيندهوفن شاهد

وقال ديست: «جميعنا متحمسون. المباريات أمام ريال مدريد صعبة دائمًا، ولدي خبرة في ذلك. عندما تلعب أمام نادٍ كهذا، عليك أن تبذل كل ما لديك. لديهم قدرات عالية في كل مركز، لذا ستكون المباراة صعبة. نحن متحمسون للغاية وسنحاول الفوز بكل مباراة تنتظرنا».

المحطات المقبلة أوروبيًا ومحليًا

يواجه آيندهوفن ريال مدريد، الذي حقق الفوز في جميع مبارياته على أرضه هذا الموسم ويسعى إلى ضمان أحد المراكز الأولى دون خوض الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا.

إعلان

وبعد رحلته إلى مدريد، يواصل آيندهوفن سعيه محليًا من صدارة الدوري الهولندي، إلى جانب مشواره الأوروبي.