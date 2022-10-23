"يريدون مواجهة نيوكاسل بدلًا من الهلال لأنهم مميزين بالضجيج!"

لماذا تم اختيار الهلال لمواجهة سوبر الدرعية؟

هاجم الإعلامي الرياضي صالح الحناكي، الجماهير المنافسة لنادي الهلال، بعد استغرابهم لاختيار الزعيم من أجل مواجهة نيوكاسل الإنجليزي في مباراة موسم الدرعية.

وقامت الجماهير المنافسة لنادي الهلال بالتساؤل حول اختيار الفريق الأزرق دون الأندية الباقية، من أجل مواجهة نيوكاسل وديًا.

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ونشر الحناكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد على أن الهلال يستحق هذه المواجهة، لأنه بطل الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء نص تغريدة صالح الحناكي كالآتي: "أحدهم يعترض ويريد أن يلعب فريقه ضد نيوكاسل، وفريقه لا يحمل لقب أي بطولة مثله مثل بقية فرق المحترفين، ولا يتميز عنها إلا (بالضجيج الإعلامي)".

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وتابع: "ثم يعترض على اختيار بطل الدوري وصاحب هاتريك دوري وبطل دوري أبطال آسيا والسوبر وبطل كأس سوبر لوسيل العالمي، الغيرة وعقدة النقص تلازمهم".

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ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره نيوكاسل يوم 8 ديسمبر المقبل، في كأس سوبر الدرعية، والذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض، دون تحديد اسم الملعب المستضيف لتلك المواجهة.

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