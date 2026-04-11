يرى يوهان ديركسن أنه «أكبر إحراج ممكن» للجهاز الطبي لفريق فينورد أن يتم الاستعانة بكاسبر فان إيك كمستشار. وقال ذلك في برنامج Vandaag Inside.

كان موقع 1908.nl قد أفاد هذا الأسبوع بأن فان إيك (69 عامًا) أعاده فينورد لدعم الجهاز الطبي. والأمل أن يتمكن من المساعدة في وضع حد لموجة الإصابات.

فطوال الموسم يعاني فينورد بالفعل من عدد كبير من الإصابات. وفي الوقت الحالي يوجد من بين المصابين توماس بيلين، غيرنوت تراونر، بارت نيوكوب، سيم ستاين، ليو زاوير، خيس سمال وأنيل أحمدهودزيتش.

ويُبدي ديركسن علامات استفهام بشأن خيار فينورد بتعيين فان إيك. وقال: «تم استدعاء كاسبر للمساعدة. وهذا أكبر إحراج لجهاز طبي في نادٍ. لكن كاسبر لديه بالطبع اتصالات مباشرة في المستشفى. يمكنه إرسال اللاعبين إلى الأخصائيين».

فان إيك ليس غريبًا عن فينورد. فقد كان طبيب النادي هناك بين عامي 2010 و2021. ودوره الجديد لدى النادي الروتردامي سيكون داعمًا في الأساس. وهذا يعني أنه لن ينضم بالكامل إلى الجهاز الطبي وعلى الأرجح لن يجلس أيضًا على مقاعد البدلاء.

يوم الأحد يزور فينورد فريق NEC، في مواجهة مباشرة على المركز الثاني في دوري VriendenLoterij Eredivisie. ويرى رينيه فان دير خيب صعوبة في تقديم توقع بشأن الفائز بالمباراة.

وقال: «قد تسوء الأمور أيضًا. سأجد الأمر مزعجًا جدًا لو انتهت 0-1 وكان مشجعو NEC محبطين للغاية. هذا ممكن. لأنني أعتقد أن NEC يفكر الآن: هذا أمر محسوم. لن يخطئ هذا بعد الآن.»

ويعتقد ديركسن الشيء نفسه. «لا أحد في نايميخن يضع في حسابه أن فينورد سيفوز في نايميخن. لكن ذلك ممكن جدًا، لأن NEC يمكن أن يخسر أمام أي أحد. لكنني آمل ألا يحدث ذلك»، يختتم دي سنور.