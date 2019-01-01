هل يرحل مارسيلو؟ زيدان يطلب ضم ميندي

ميندي أحدث المرشحين للانضمام إلى صفوف ريال مدريد

طلب زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، من إدارة الفريق الملكي التوقيع مع فيرلاند ميندي، لاعب ليون، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ميندي أحد الأسماء التي تابعها نادي برشلونة قبل أن يرفض التوقيع معه.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ زيدان يرى ضرورة جلب ميندي خلال سوق الانتقالات المقبلة ليكون مستقبل مركز الظهير الأيسر في الفريق الملكي.

وأوضحت أنّ التعاقد مع لاعب ليون لا يعني رحيل مارسيلو، إذ يرغب زيدان في إعارة سيرجيو ريجليون والمداورة بين ميندي والبرازيلي.

إنقاذ لا يصدق من بيدرو مينديز لاعب مونبلييه في مباراة باريس سان جيرمان 😳 pic.twitter.com/oGlPSlOQ40 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 30, 2019

وأخرج المدرب الفرنسي ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، وأليكس جريمالدو، بنفيكا، وجونيور فيربو، من ريال بيتيس، من حساباته.

الصحيفة أكدت أنّ قيمة الصفقة قد تتراوح بين 35 إلى 40 مليون يورو إلا أنّ ليون لن يتخلى عنه بسهولة نظرًا لأنّ عقده ممتد حتى 2023.

جدير بالذكر أنّ مارسيلو مطلوب في يوفنتوس الإيطالي للعودة واللعب مرة أخرى بجوار كريستيانو رونالدو.