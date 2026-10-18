"يذكرني بصفقة فان خال الفاشلة" .. أسطورة هولندا يهاجم ماركوس ليوناردو

لم يجد ماركوس ليوناردو، صفقة أياكس التي بلغت قيمتها 20 مليون يورو، طريقه إلى النجاح بعد، «لم يُحدث تأثيرًا كبيرًا حتى الآن، أليس كذلك؟» يتنهد هانس فان دير زي، الكشاف السابق لأياكس، في مقابلة مع NOS.

وعندما يأتي الحديث عن المهاجم البرازيلي، يبدو رونالد دي بور متشائمًا بالقدر نفسه: «أعتقد أنه أهدر خمس فرص محققة، وكانت كرات سهلة أمام المرمى. في مرحلة معينة، لا يمكن أن يكون الأمر مجرد سوء حظ. لذلك أخشى الأسوأ، نعم».

ويرى اللاعب السابق لأياكس أن قيمة الصفقة ينبغي أن ترفع التوقعات.: «وأعتقد بالتأكيد أن السعر يجب أن يُحتسب عند تقييم أي لاعب. بمبلغ 20 مليون يورو، يحق لك أن تكون ناقدًا وأن تتوقع المزيد من اللاعب»، يقول دي بور عن صفقة الصيف.

وخلال فترة عمله رئيسًا لقسم الاستكشاف في أياكس من 2007 إلى 2024، شاهد فان دير زي ليوناردو يلعب كثيرًا مع سانتوس: «كتبت عدة تقارير عنه لأياكس. لا، لم أكن إيجابيًا بالتأكيد. لا أعتقد أنه مهاجم على مستوى أياكس. بمبلغ 20 مليون يورو، هناك خيارات أفضل بكثير يمكن العثور عليها في البرازيل وكولومبيا».

ويشرح فان دير زي سبب اعتقاده بأن ليوناردو لا يناسب أياكس: «سرعته متوسطة فقط. إنه مهاجم منطقة جزاء لا يتمتع بطول القامة أو القوة البدنية، وضعيف في التعامل مع الكرة. لم أكن أعتقد سابقًا، ولا أعتقد الآن، أن ماركوس ليوناردو مهاجم من الطراز الرفيع، لأنه لا يستطيع المساهمة في لعب الفريق».

ورغم كل تحفظاته، فإن دي بور ليس سلبيًا تمامًا بشأن ليوناردو: «يتخلص من مراقبه بشكل جيد نسبيًا، وتحركاته جيدة، ولدي إحساس بأنه يستطيع التسديد بدقة بباطن قدمه اليمنى، لكن هل سيكون ذلك كافيًا له؟ أشك في ذلك».

ويقارن لاعب الوسط السابق البرازيلي بإيفان جابريتش. فقد جلب لويس فان غال المهاجم الأرجنتيني إلى أياكس وسط ضجة كبيرة في عام 1996، لكن فترته في هولندا كانت فاشلة تمامًا: «قد لا يكون ماركوس ليوناردو جابريتش على الفور، لكن... في الوقت الحالي، هو غابريتش».