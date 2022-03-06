يدرس اللغة الإنجليزية .. أراوخو قد يغادر برشلونة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعطل مفاوضات نادي برشلونة مع مدافعه الشاب رونالد أراوخو.

حيث أن المدافع الأورجوياني هو أحد اللاعبين الشباب المؤثرين بشكل واضح في تحسن مستوى النادي الكتالوني في الفترة الأخيرة.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن أراوخو ينتظر من برشلونة تقديم العرض المناسب له.

ماذا يريد أراوخو؟

أشار التقرير إلى أن فريق برشلونة يفاوض اللاعب منذ مدة، لكن يبدو أن هناك ما يعطل تلك المفاوضات.

فهناك اهتمام من بعض الأندية الأخرى باللاعب، وبناءً عليه يرغب الأورجوياني برفع راتبه لرقم مرضي.

وهو الأمر الذي يحاول جوان لابورتا حله، مع الأخذ في الاعتبار موقف النادي المادي الصعب في الوقت الحالي.

وأوضح التقرير أن أراوخو نفسه حريص على إيجاد اتفاق مع النادي ولكن يجب أن يتلقى عرضًا يعكس قيمته.

رحيل وارد

مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للمفاوضات، ورد أن أراوخو يعمل على تحسين لغته الإنجليزية في حال تلقيه عرض من الدوري الإنجليزي.

وبالنظر للمستوى المميز الذي يقدمه اللاعب، يبدو أنه لن يكون من الصعب إيجاد عروض مغرية من فرق كثيرة.

جدير بالذكر أن برشلونة سيلاقي فريق جالاتا سراي التركي الخميس المقبل، في دور ال 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

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