يمتلك ماركوس سينيزي خيارات واسعة بين الأندية. فمدافع AFC بورنموث يستطيع بعد هذا الموسم التوقيع مجانًا مع أحد أندية القمة في إنجلترا، فيما يُعد توتنهام هوتسبير أيضًا خيارًا ملموسًا. لكن ناديه السابق فينورد منزعج من ذلك، لأن نسبة إعادة البيع المتفق عليها قبل سنوات على الأرجح لن تدرّ أي سنت.

كتب خبير سوق الانتقالات ماتيو موريتو يوم السبت أن وكلاء سينيزي على تواصل وثيق مع تشيلسي ومانشستر يونايتد وبالطبع السبيرز. ويؤكد موريتو: "بقية الأندية فرصها أقل بكثير".

انتقل سينيزي في صيف 2022 من فينورد إلى بورنموث، الذي دفع ما لا يقل عن خمسة عشر مليون يورو، وسرعان ما أصبح هناك أحد أعمدة الفريق. وحتى الآن خاض 122 مباراة مع ذا تشيريز، الذين فجّروا مفاجأة يوم السبت أمام المتصدر أرسنال (1-2) بوجود سينيزي في قلب الدفاع.

خلال المفاوضات بين فينورد وبورنموث، انتزع النادي الروتردامي نسبة إعادة بيع قدرها 15 بالمئة. وخلال السنوات الماضية بدا أن فينورد قد يستفيد من ذلك، عندما ارتبط اسم سينيزي على سبيل المثال بيوفنتوس.

لكن البيع لم يحدث قط، كما أن تمديد العقد يبدو حاليًا بعيدًا جدًا أيضًا. يمتلك سينيزي البالغ 28 عامًا حرية الاختيار بين الأندية، وقد صرّح سابقًا برغبته في القيام بخطوة جديدة. ويبدو أن توتنهام خيارًا فقط إذا تجنّب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سينيزي، الذي يمتلك الآن ثلاث مشاركات دولية مع الأرجنتين، وصل إلى الدوري الهولندي في 2019. وفي فينورد، الذي حوّل نحو سبعة ملايين يورو إلى سان لورينزو، سرعان ما أصبح ركيزة أساسية.

لم يحرز ألقابًا خلال فترة وجوده في دي كويب، لكن سينيزي كان جزءًا حاسمًا من الفريق الذي بلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في مايو 2022.