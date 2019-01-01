يحيى: الزمالك جاهز لمواجهة ديكاداها.. ونخوض مباراة ودية غداً

المدرب المؤقت للأبيض المصري على أهبة الاستعداد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد طارق يحيى المدير الفني لنادي الزمالك المصري استعداد الفريق لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال يحيى في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اللاعبين خاضوا 8 حصص تدريبية حتى الآن، ووصلوا من خلالها لمرحلة جيدة من الاستعداد البدني والفني.

وأضاف المدرب المؤقت أن الجميع في قمة التركيز والجاهزية للمباراة المقبلة في مستهل الطريق القاري.

وأوضح يحيى أن الفريق سيخوض مباراة ودية غداً للوقوف على مستوى استعداد اللاعبين، مؤكداً أنها ستكون تجربة للجميع.

يذكر أن الزمالك قد توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، فيما خسر الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن البطل الأهلي.