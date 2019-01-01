النتائج المباشرة
دوري أبطال أفريقيا

يحدث في أفريقيا – توقف نهائي دوري الأبطال بسبب مشاكل في تقنية الفيديو

آخر تحديث
التعليقات()
عطل في تقنية الفيديو يهدد نهائي دوري أبطال أفريقيا
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

توقفت مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمدة تزيد عن الـ 20 دقيقة بسبب مشاكل في تقنية الفيديو.

في الدقيقة 61 سجل وليد الكرتي هدفاً لصالح الوداد المغربي، ولكن الحكم لم يحتسبه وسط اعتراضات من لاعبي الوداد لتتوقف المباراة بعدها من أجل اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وتقدم الرجاء بهدف أول في الدقيقة 41 من عمر اللقاء عن طريق يوسف البلايلي، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأوليمبي في رادس.

وتشير بعض التكهنات إلى أن سبب توقف اللقاء هو أن تقنية الفيديو لا تعمل من الأساس، مما تسبب في اعتراضات من الجانبين، والمباراة في طريقها إلى الإعادة.

اختيارات المحررين

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي في المغرب.

إغلاق