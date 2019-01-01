يحدث في أفريقيا – توقف نهائي دوري الأبطال بسبب مشاكل في تقنية الفيديو

عطل في تقنية الفيديو يهدد نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

توقفت مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمدة تزيد عن الـ 20 دقيقة بسبب مشاكل في تقنية الفيديو.

في الدقيقة 61 سجل وليد الكرتي هدفاً لصالح الوداد المغربي، ولكن الحكم لم يحتسبه وسط اعتراضات من لاعبي الوداد لتتوقف المباراة بعدها من أجل اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وتقدم الرجاء بهدف أول في الدقيقة 41 من عمر اللقاء عن طريق يوسف البلايلي، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأوليمبي في رادس.

وتشير بعض التكهنات إلى أن سبب توقف اللقاء هو أن تقنية الفيديو لا تعمل من الأساس، مما تسبب في اعتراضات من الجانبين، والمباراة في طريقها إلى الإعادة.

الإتحاد الأفريقي يخفق مرة أخرى.. 😐



إيقاف نهائي #دوري_أبطال_أفريقيا أكثر من 15 دقيقة حتى الآن بسبب مشاكل في استخدام تقنية "الفار"!#CAFCLFinal pic.twitter.com/mXIFNT9Pm5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 31, 2019

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي في المغرب.