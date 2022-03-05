"يحدث أيضًا في سوريا وفلسطين" .. جوارديولا يهاجم فشل الناتو والدول الأوروبية

كشف بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن غضبه مما يحدث في أوكرانيا، بسبب فشل حلف الناتو في إيجاد الحلول.

وكانت القوات الروسية قد أعلنت دخولها للأراضي الأوكرانية وبداية الحرب منذ أيام.

وجاء تصريحات بيب الغاضبة في نفس اليوم الذي أكد فيه الناتو أنه لن يرسل قوات أو طائرات إلى أوكرانيا من أجل المساعدة في مقاومة القوات الروسية.

ماذا قال بيب؟

تحدث جوارديولا عبر المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد معبرًا عن غضبه مما يحدث بسبب فشل حلف الناتو والدول الأوروبية في مساعدة أوكرانيا.

وقال بيب: "يمكن للسياسيين تجنب هذه الأشياء، لكن هذا يحدث لأنهم فشلة، وفشلوا بشكل كامل".

وواصل: "إنهم يتجنبون هذه الأشياء، يحدث ذلك لأنهم غير قادرين على فعل ذلك، لا من أجل العلم أو قطعة أرض".

وتابع: "يحدث ذلك في سوريا وفلسطين ويوغوسلافيا، حيث لا يمكن شراء الأبرياء".

وأوضح: "إذا لم يتم استخدام الأموال فلا توجد حرب، لا تزال تحدث، بعد ثمانية أيام وتسعة أيام من الحرب".

واختتم: "الناتو والدول الأوروبية فشلوا فشل كامل".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد الأحد المقبل في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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