"يحتاج إلى نظارة" .. حكم مباراة الأهلي والرجاء يثير الجدل في إسبانيا

أثار الحكم الكونغولي جان جاك ندالا الجدل، بسبب اتخاذه قرار خلال مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، باحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر.

الأهلي حقق الفوز على الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، باللقاء الذي أقيم على ملعب السلام بالقاهرة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، رصدت القرار الذي أثار الجدل، باحتساب الحكم ندالا ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي، بالرغم من ظهور الكرة لم تلم يد مدافع الرجاء داخل منطقة الجزاء في تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وعنونت الصحيفة خبرها الذي تم نشره عن اللقطة: "عندما يحتاج الحكم إلى نظارات، فلا شيء ممكن أن يفعله!".

وأكدت على أن حكم الفيديو المساعد استدعى الحكم الكونغولي ليرى الكرة عن قرب، ليتخذ ندالا قراره باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للأهلي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الكرة لم تلمس أي يد من لاعب الرجاء، وأنها ظهرت بوضوح بارتداد الكرة من فخذ اللاعب المغربي ولم تلمس يده.

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وقالت الصحيفة عن الحكم الكونغولي: "يبدو أن الحكم لا يتمتع ببصر جيد، اتخذ عقوة محرجة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الرجاء والأهلي مساء يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على المركب الرياضي محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء "كازابلانكا".