"يجب أن يترك ابن نافل رئاسة الهلال للجابر لأنها من حقه"

وجه الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل رسالة قوية إلى فهد بن نافل رئيس الهلال، يطالبه فيها بالتخلي عن منصبه لصالح سامي الجابر، مؤكدًا على أنها حق أصيل له.

واستطاع الهلال تحت رئاسة فهد بن نافل أن يتوج ببطولة دوري أبطال آسيا مرتين، كما استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات المحلية الأخرى.

المريسل كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوجه فيها رسالة مهمة وقوية إلى فهد بن نافل رئيس الهلال الحالي.

وجاء نص تغريدة المريسل كالآتي: "عزيز الأستاذ فهد بن نافل، أنا مقتنع أن الهلال حقق الإنجازات التاريخية التي حققتها في عهدك، بسبب صيف الهلال التاريخي الذي قام به سامي الجابر 2019".

عبد العزيز المريسل وجه طلبًا مهمًا لفهد بن نافل بشأن رئاسة الهلال، حيث قال: "نصيحتي سلم الدفة للكابتن سامي الجابر".

عزيزي الاستاذ #فهد_بن_نافل

انا مقتنع ان #الهلال حقق الانجازات التاريخية التي حققتها في عهدك بسبب صيف الهلال التاريخي الذي قام به #سامي_الجابر 2019

نصيحتي سلم الدفة للكابتن سامي الجابر @SamiAlJaber @Fahad_Alotaibi_

. pic.twitter.com/mzW50qYyvE — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 25, 2021

وتولى الجابر رئاسة نادي الهلال خلال الفترة من أبريل 2018 حتى سبتمبر من نفس العام، ليتم تعيينه بعدها مستشارًا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولًا عن العلاقات الدولية.

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وشهدت الفترة التي ترأس فيها سامي الجابر رئاسة الهلال، إبرام العديد من الصفقات القوية، أبرزها الفرنسي بافيتمبي جوميس، والإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، وأيضًا التعاقد مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس.