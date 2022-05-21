يثير الجدل داخل وخارج إسبانيا .. لاهوز يُوقف نهائي كأس اليونان!

شهدت مباراة نهائي بطولة كأس اليونان بين باوك وباناثينايكوس الكثير من الجدل وأعمال الشغب بين جماهير الفريقين.

المباراة التي أقيمت مساء السبت انتهت بفوز باناثينايكوس بهدف نظيف جاء من ركلة جزاء وكان أحد أسباب اشتعال المشاجرات في المباراة.

أدار المواجهة تحكيميًا الإسباني ماتيو لاهوز، وهو من المفترض أن يكون ضمن حكام الصفوة في قارة أوروبا، لكن الجماهير لم تر ذلك.

في البداية وقبل أن تبدأ المباراة تصادمت جماهير الفريقين خارج الملعب، لكن الشرطة نجحت في تفريقهم وهو ما أخر بداية المباراة.

بعد ذلك تكررت الصدامات عندما حاول الطرفين أن يقتحما المنطقة الفارغة في المدرجات، وهو ما تطلب تدخل قوات الأمن من جديد.

أوقف ماتيو لاهوز المواجهة بعد مرور حوالي نصف ساعة عقب أن احتسب ركلة جزاء لباناثينايكوس تم تسجيلها وتقدم الأخير في النتيجة.

أمطرت الجماهير ملعب اللقاء بالزجاجات والأحجار ليقرر الحكم أن يخرج الفريقين وينتظر حتى يتم السيطرة على الوضع.

عاد الفريقين لاحقًا واستكملا اللقاء، لكن المواجهات عادت من جديد بين عناصر الفريقين واضطر لاهوز لإيقاف المباراة من جديد.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بالهدف الذي جاء من ركلة جزاء ليحقق باناثينايكوس لقبه الـ 19 في تاريخه بكأس اليونان.