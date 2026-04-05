وقف هينك فيرمان أمام الكاميرا بمشاعر مختلطة عقب مباراة فولندام – فينورد. حصد فريقه نقطة واحدة (0-0) وساعد بذلك فريق PSV في الفوز باللقب، لكن المهاجم كان ينتقد بشكل خاص أداء فريقه. وفي إشارة إلى صديقه جوي فيرمان، اختتم مهاجم فولندام المقابلة بطريقة لافتة.

يرى المهاجم أن فولندام كان يجب أن يحقق نتيجة أفضل في المباراة ضد فينورد. "لقد أتيحت لنا فرص كافية لتسجيل هدف اليوم. لكننا أصبحنا مهملين للغاية في الشوط الثاني، مما أدى إلى تعرضنا لمواقف حاسمة أكثر من اللازم"، يقول فيرمان. "هذا يقع على عاتقنا بالكامل."

"لم نكن جيدين بما يكفي في التعامل مع الكرة ولم يكن لدينا عمق كافٍ بدون الكرة. يجب على اللاعبين في المقدمة أن يخلقوا عمقاً ويقطعوا مسافات طويلة لخلق مساحات"، أوضح. "كان يجب أن نفعل ذلك بشكل أفضل."

يرى فيرمان أن الدفاع كان يعاني من بعض القصور في فولندام. "لقد أهدرنا فرصتين أو ثلاث فرص مؤكدة. يجب أن نتحسن في هذا الجانب"، قال. "من ناحية أخرى، نخلق فرصًا كافية لتسجيل هدف واحد على الأقل."

ظل فيرمان منتقداً للحكم، لكنه لم يرغب في استخدام ذلك كعذر. "أعتقد أنه لم يتم النظر إلى الكثير من المواقف. لكن في النهاية، علينا أن ننظر إلى أنفسنا ونسجل تلك الأهداف في وقت أبكر"، قال المهاجم.

بعد تحليل المباراة، تطرق الحديث إلى لقب بطولة PSV، وبالتالي إلى صديقه المقرب جوي فيرمان. أدى ذلك إلى لحظة من المرح في المقابلة، استمتع بها لاعب فولندام بشكل واضح.

"نعم، أعتقد أن جوي سيكون سعيدًا"، يبدأ فيرمان بابتسامة. "أتوقع رسالة نصية، نعم. أو ربما أكثر من ذلك."

"ربما يكون هناك مكافأة، أليس كذلك؟ لأننا ساعدناه قليلاً اليوم. لا أرى في ذلك أكثر من أمر طبيعي"، قال فيرمان.