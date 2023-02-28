يتوعد ريال مدريد؟ كلوب: سنفعل كل شيء لإنقاذ موسمنا

المدرب الألماني يرفض فقدان الأمل

يصر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن فريقه لا يزال يمتلك الفرصة من أجل تصحيح المسار في مختلف المسابقات خلال هذا الموسم.

ليفربول يمر بفترة صعبة على مستوى النتائج بالدوري الإنجليزي، كما اقترب من توديع دوري أبطال أوروبا بعد خسارته 5/2 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16.

وقال الألماني في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"يجب أن نفعل كل ما بوسعنا من أجل العودة لإنقاذ الموسم، ولكن يجب كذلك اللعب والاستمتاع بما نقوم به".

وأضاف:"أعتقد أننا جاهزون، إذا كان هناك فريق يمكنه العودة، أعتقد أنه ليفربول، الجماهير كان لها العديد من الأدوار في مساعدتنا المواسم الماضية، لدينا مستقبل معًا على المدى القريب والبعيد كذلك".

وتابع:"علينا العودة والرد في الملعب، لذلك يجب أن نضغط من أجل الحصول على كل شيء ممكن في هذا الموسم".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز السابع بالدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن توتنهام الرابع، حيث يلعب غدًا ضد وولفرهامبتون قبل مواجهة مانشستر يونايتد الأحد القادم، كما يخوض لقاء العودة في دور الـ16 لدوري الأبطال يوم 15 مارس المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.