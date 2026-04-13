يبدو أن تشكيلة فينورد قد وصلت تمامًا إلى حدّها مع التحكيم الهولندي. فبعد عدة لقطات مثيرة للجدل خلال التعادل مع إف سي فولندام (0-0)، شهدت مباراة نيك (1-1) مجددًا لحظة مشكوكًا فيها.

تسود داخل معسكر فينورد حالة كبيرة من الاستياء والضجة حول سردار غوزوبويوك. إذ قرر الحكم معاقبة فيليب ساندلر ببطاقة صفراء بدلًا من الحمراء، وهو ما أثار غضبًا شديدًا في روتردام.

أنيل أحمدهوجديتش، الذي لم يكن حاضرًا حتى يوم الأحد، عبّر عن غضبه على إنستغرام ستوري بعد دقائق قليلة من صافرة النهاية. ولم يكن البوسني راضيًا إطلاقًا عن القرار التحكيمي.

"لا يُصدق..."، كتبها كتعليق مرفق بلقطات اللحظة المثيرة للجدل التي شاركتها ESPN. "مع وجود تقنية الفيديو (VAR) ثم ما زالون يتخذون القرار الخاطئ. في أي عالم هذه ليست بطاقة حمراء؟"، تساءل قلب الدفاع طويل القامة بصوتٍ عالٍ. وأضاف إيموجي غاضبًا إلى رسالته.

وتبعه عدة لاعبين من فينورد. كما شارك جيفايرو ريد، وجوردان لوتومبا، وثايس كرايييفيلد، وتسويوشي واتانابي، ولوتشيانو فالينتي، وغونçالو بورغيش، وشاكيل فان بيرسي آراءهم عبر إنستغرام ستوري.

“سخيف”، حكم فان بيرسي الابن. أما ريد، الذي بدا مندهشًا أيضًا، فاكتفى بوضع رموز ضحك فقط على المقطع. وكرّر فالينتي الرأي الذي كان قد أعلنه خلال اللحظة الإعلامية لفينورد. “يا لها من فضيحة.”

ونشر واتانابي حتى منشورًا على صفحة إنستغرام. “يصعب عليّ تقبّل هذه النتيجة والقرار الذي تم اتخاذه، لكن علينا أن نواصل.”