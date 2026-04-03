يتوقع مايك فيروي أن يضم أياكس الصيف المقبل عددًا من اللاعبين المعارين من نادي برشلونة. هذا ما صرح به المراقب الرياضي في بودكاست «Kick-Off» الذي تبثه صحيفة «De Telegraaf». ويرتبط ذلك بالطبع بالمدير الفني جوردي كرويف، الذي تربطه علاقات وثيقة جدًا بالنادي الكتالوني العملاق.

"يتمتع جوردي كرويف بشبكة علاقات ضخمة حقًا"، هكذا بدأ فيروي حديثه. "إذا حضرت حفل العرض الأول للفيلم الوثائقي عن يوهان كرويف، فستجد هناك أيضًا جوان لابورتا (رئيس نادي برشلونة، محرر). لذا، هناك صلة بنادي برشلونة".

لذلك، يتوقع فيروي أن يتواصل كرويف مع ناديه السابق في الأشهر المقبلة. "يمكنك أن تراهن على أن هناك لاعبًا واحدًا أو اثنين، وربما ثلاثة لاعبين مستأجرين من نادي برشلونة سيأتون."

"جوردي لديه تلك العلاقات، وهذا أحد مزايا وجود اسم مثل هذا في منصب المدير الفني. فهذا يفتح الكثير من الأبواب." ثم يُشار ضمناً في البودكاست إلى مواهب برشلونة السابقة التي انضمت إلى أياكس، مثل بويان كركيتش على سبيل المثال.

"لم يكونوا لاعبين بارزين"، يقول زميله الصحفي ستيفن كويجمان. "لا، لكن إذا نظرت الآن إلى برشلونة ب"، يرد فيريوي. "لقد مدد شين كلويفرت عقده لمدة عامين هذا الأسبوع."

"لن يحدث ذلك الآن، لأنه سيحاول أولاً الحصول على فرصته في برشلونة 1. لكن إذا لم يحصل على فرصة للعب هذا العام، فإن أياكس سيكون خطوة منطقية تماماً. لقد رأيت مع شافي سيمونز في PSV مدى نجاح ذلك."

"لقد شاهدت شين مع منتخب هولندا تحت 19 عامًا، إنه لاعب جيد حقًا"، يرد فيروي عندما سُئل عن مدى جودة كلويفرت جونيور. "أتوقع أنه قد يشارك في أول دقائق له مع برشلونة الأول العام المقبل."