"يتنبأ بالمستقبل" .. هالاند يكشف "مفاجأة" جوارديولا الأكبر له

نجم مانشستر سيتي يتحدث عن أهم مميزات مدربه

يعيش إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أيامًا سعيدة مع ناديه رغم أنه موسمه الأول في الدوري الإنجليزي، ويستعد حاليًا لمواجهة مانشستر يونايتد في الديربي يوم غدٍ الأحد.

هالاند أجرى حوارًا سريعًا مع جاري نيفيل عبر قناة سكاي سبورتس قبل الديربي المنتظر، وقد كشف خلاله عن أكبر مفاجآت مدربه بيب جوارديولا له خلال عملهما معًا.

ماذا قال هالاند عن أكبر مفاجآت جوارديولا له؟

النجم النرويجي انسجم جيدًا مع السيتي وأفكار مدربه الإسباني، إذ استطاع أن يُحرز 14 هدفًا خلال 10 مباريات فقط هذا الموسم، منها 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

هالاند أبدى مرارًا إعجابه الكبير بالمدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ وقد وصفه سابقًا بالمجنون، لكنه كشف عن ميزة غريبة له تتلخص في قدرته قراءة المباريات قبل انطلاقها بـ24 ساعة كاملة.

إذ قال "جوارديولا يُخبرنا في اليوم السابق للمباراة بما سيحدث فيها، وفي اليوم التالي يحدث تمامًا ما قاله".

تابع "إنه جنون، لا أفهم كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنًا! إنه مدمن كرة قدم إن جاز التعبير".

هالاند: لا أحتاج لقول الكثير عن الديربي

صاحب الـ22 عامًا أكد متابعته السابقة للدوري الإنجليزي، وذلك قبل أن تطأ قدماه الأراضي البريطانية هذا الموسم بانضمامه للسيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

إذ قال "كنت أشاهد الدوري الإنجليزي طوال حياتي، كنت دومًا من المعجبين به".

وأضاف عن تجربته هذا الموسم "أنا بحالة جيدة وأنجح في الانسجام هنا، إيقاع الحياة لطيف والأجواء جميلة جدًا. أحب إنجلترا".

وختم هالاند تصريحاته بالحديث عن ديربي مانشستر المنتظر، بقوله "لا أعتقد أنني بحاجة لقول الكثير، كل ما أستطيع قوله هو أنني جاهز للقاء".

يُشار إلى أن السيتي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن في الدوري الإنجليزي، وقد استطاع جمع 17 نقطة من 7 مباريات تضعه في الوصافة بفارق نقطة عن المتصدر آرسنال.