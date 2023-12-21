أول أعياد ميلاد خارج الدوري الإنجليزي... ماذا يتمنى هاري كين في 2024؟

الإنجليزي لا يستطيع الانتظار..

هذه هي المرة الأولى التي يوجد فيها هاري كين في إنجلترا بعطلات أعياد الميلاد كلاعب عائد من خارج البلاد، بعد أن انضم إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي.

وقام كين بالترويج لحملة "أمازون برايم" الاحتفالية بأعياد الميلاد، ولكن بطريقة مختلفة، طريفة.. وبها الكثير من الدلالات الرياضية أيضًا!.

يحصل كين على إجازة تمتد لثلاثة أسابيع حاليًا هي فترة توقف الدوري الألماني، وظهر في الإعلان كما لو كان يعاني من فترات الراحة.

لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فقد بدا تطلع كين واضحًا في الإعلان إلى جائزة الحذاء الذهبي، الذي علقه على شجرة الكريسماس كأمنية له في العام الجديد.

كما لعب مع نجم توتنهام الحالي جايمس ماديسون لعبة الحدس، وجلس لمشاهدة مباراة في الدوري الإنجليزي كان بها هدف أليخاندرو جارناتشو الأيقوني من ركلة مقصية.

هاري كين هو متصدر سباق الحذاء الذهبي في الوقت الراهن عن الموسم الجديد، إذ وصل إلى الهدف رقم 21 في 15 مباراة بالدوري الألماني!.